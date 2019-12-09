Появилась видеозапись смертельного ДТП на Вые, в котором погиб 18-летний водитель

«Сети Тагила» опубликовали видео момента ДТП, которое произошло вечером 4 декабря возле здания № 7 на улице Космонавтов. В результате аварии погиб 18-летний водитель Hyundai Accent, стаж вождения которого составлял всего два месяца.

Как видно на видеозаписи, иномарка на большой скорости после обгона пытается перестроиться в левый ряд, но автомобиль заносит и он врезается в опору освещения. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, сейчас проводится техническая экспертиза для установления всех обстоятельств трагедии.