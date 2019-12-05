В больнице Нижнего Тагила скончался 18-летний водитель после ДТП на улице Космонавтов

18-летний водитель Hyundai Accent, который накануне вечером врезался в фонарный столб на улице Космонавтов, скончался в ЦГБ № 1 от полученных травм. Об этом АН «Между строк» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Напомним, ДТП произошло в среду, 4 декабря, около 20:15. Иномарка двигалась со стороны улицы Фрунзе в сторону улицы Космонавтов. У дома № 7 водитель не справился с управлением и врезался в электроопору. В дорожной полиции отмечают, что молодой человек получил водительские права два месяца назад.