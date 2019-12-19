«Появилась уверенность, что второй ветке быть»: губернатор Куйвашев прокомментировал обещание Путина, касающееся второй ветки метро в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram прокомментировал заявление президента Владимира Путина о том, что он «поработает с региональными властями» над строительством второй ветки метро в Екатеринбурге.

Куйвашев подчеркнул, что также готов «максимально активно продолжить эту работу».

«Знаю, что жители Екатеринбурга очень давно ждут появления новых станций. Теперь, как мне кажется, у нас появилась уверенность, что второй ветке метро быть!» — прокомментировал губернатор.

Напомним, вопрос о строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге прозвучал сегодня на пресс-конференции Владимира Путина. Путин заявил, что реализовать проект региональными силами невозможно и нужно делать это при федеральной поддержке.

«Не сомневаюсь, что такой вид транспорта будет актуален и востребован в Екатеринбурге, надо с региональными властями поработать на этот счёт. Мы поработаем», — сказал Путин.

В Екатеринбурге уже много лет обсуждают возможность строительства второй ветки метро. По словам сенатора Совета Федерации Аркадия Чернецкого, работы обойдутся в 90 млрд рублей. Таких средств у властей Екатеринбурга и Свердловской области нет, поэтому строительство, как утверждают чиновники, возможно только при федеральной поддержке.