Путин пообещал «проработать» вопрос строительства второй ветки метро в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос журналистки издания Freepressa Фариды Джафаровой пообещал проработать с властями Свердловской области вопрос строительства метро в Екатеринбурге.

«Екатеринбург становится всё более современным и нуждается в таких проектах. Реализация таких проектов должна осуществляться с федеральными властями. Надо поработать с властями», — ответил Путин.

Екатеринбургский метрополитен был открыт в 1991 году, на первом пусковом участке было только три станции. С того времени число станций увеличилось до девяти, последняя из них — «Чкаловская» — была открыта в 2012 году. Генеральный проект метро предполагает сеть из трёх линий, пока городские власти планируют строительство второй линии.

В 2019 году в бюджете Екатеринбурга было заложено 250 миллионов рублей на проектирование второй ветки. Расширение инфраструктуры подземного транспорта заложено в программу подготовки к 300-летию уральской столицы — ожидается, что к 2023 году на вторую ветку метро будет потрачено в общей сложности 73,75 миллиарда рублей, большая часть из которых — средства федерального бюджета.