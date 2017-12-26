Повторная экспертиза не нашла порнографии в фотографиях из дела историка Дмитриева

Повторная экспертиза не нашла порнографии в фотографиях главы петрозаводского «Мемориала» Юрия Дмитриева, которого судят по обвинению в хранении детской порнографии, пишет «Новая газета».

Выводы экспертов на заседании Петрозаводского городского суда огласила судья Марина Носкова. Экспертиза установила, что Дмитриев фотографировал несовершеннолетнюю приёмную дочь без одежды, чтобы контролировать её физическое развитие. Первое исследование, которое год назад провели в Центре социокультурных экспертиз, признало девять фотографий из 140 порнографическими.

Адвокат историка Виктор Ануфриев назвал результаты повторной экспертизы «большой победой» и попросил освободить своего подзащитного из-под ареста. Прокурор Елена Аскерова попросила суд назначить третье исследование фотоснимков. Суд рассмотрит ходатайства сторон во второй половине дня 26 декабря.

Напомним, Дмитриев был задержан в декабре 2016 года, его обвинили в производстве и хранении в семейном архиве снимков собственной приёмной дочери, которые следствие сочло порнографическими. Обвинения ему предъявлены по статьям «Производство порнографических изображений несовершеннолетних» (ст. 242 УК РФ) , «Совершение развратных действий без применения насилия» (ст. 135 УК) и «Незаконное хранение огнестрельного оружия» (ст. 222 УК). Сам Дмитриев не признаёт вину и утверждает, что не совершал противоправных действий в отношении ребёнка. Его защита сообщала, что фотографии дочери, у которой были проблемы со здоровьем, Дмитриев делал для того, чтобы контролировать её состояние и развитие.

В поддержку Дмитриева неоднократно выступали деятели культуры, науки и искусства. Одно из обращений, адресованное главе Петрозаводского городского суда Александру Судакову и председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу, подписали более 1500 человек, среди которых были лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, зарубежные учёные и другие. Режиссёр Андрей Звягинцев, музыкант Борис Гребенщиков, писатель Дмитрий Быков также поддерживали Дмитриева. Среди просьб деятелей культуры было обращение к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву с просьбой взять дело под контроль.