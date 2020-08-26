«Повар Путина» выкупил долг ФБК, Навального и Соболь у своей компании «Московский школьник»

Бизнесмен Евгений Пригожин заключил с принадлежащим ему комбинатом «Московский школьник» договор уступки требования, согласно которому Алексей Навальный, Любовь Соболь и Фонд борьбы с коррупцией должны выплатить почти 88 миллионов рублей не предприятию, а лично бизнесмену, сообщает пресс-служба связанной с Пригожиным компании «Конкорд».

По словам самого Пригожина, таким образом он хочет в том числе «раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей».

«Безусловно, если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен [Навальный уже шесть дней находится в коме]. Отложу это на неопределённый срок. А позже отыграюсь со всем удовольствием. Если же Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона», — заявил бизнесмен.

По его словам, юристы уже начали работу по принудительному взысканию долга с ФБК и Любови Соболь в рамках российского законодательства.

Напомним, в конце декабря 2018 года в детских садах и школах Москвы произошла вспышка дизентерии. ФБК выпустил расследование, в котором рассказал, что поставками питания в образовательные учреждения занимается «Московский школьник», и назвал эту компанию принадлежащей Евгению Пригожину. Предприятие подало в суд на ФБК, а также на Навального и Соболь, в результате их обязали выплатить почти 88 миллионов рублей компенсации и опровергнуть заявление, что именно «Московский школьник» виноват в отравлениях детей некачественными продуктами. В июле 2020 года Навальный объявил о ликвидации ФБК, поскольку им нечем отдавать долг, и объявил о создании новой организации.