Потёмкинские деревни. После торжественного открытия обновлённой площади возле Машиностроительного техникума убрали все лавочки и урны

Жители Вагонки обратили внимание, что после торжественного открытия обновлённой площади возле Машиностроительного техникума с территории практически сразу же исчезли установленные там скамейки и урны.

Напомним, в прошлом году пространство победило в голосовании за благоустройство общественных территорий в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», получив поддержку 40 тысяч горожан. На реализацию реконструкции был выделен почти 61 млн рублей, а единственным участником торгов стал «УБТ-Сервис». Общая площадь благоустройства превышает 5200 кв. м.

Как сообщает издание vtagile.ru со ссылкой на администрацию Дзержинского района, скамейки и урны были временно позаимствованы с другого объекта.

«Скамейки и урны у Машиностроительного техникума установят на следующей неделе вместе с автобусной остановкой», — сообщили в администрации Дзержинского района.