В Нижнем Тагиле «УБТ-Сервис» приступил к ремонту площади перед Машиностроительным техникумом

Специалисты «УБТ-Сервиса» приступили к масштабному ремонту площади перед Нижнетагильским машиностроительным техникумом на Вагонке.

Напомним, в прошлом году пространство победило в голосовании за благоустройство общественных территорий в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», получив поддержку 40 тысяч горожан. На реализацию реконструкции был выделен почти 61 млн рублей, а единственным участником торгов стал «УБТ-Сервис». Общая площадь благоустройства превышает 5200 кв. м.

«По проекту покрытие на площади полностью заменят. Оно будет из тротуарной бетонной плитки. Отремонтируют лестничные спуски. Ступени и облицовка подпорных стен станут гранитными. Перед учебным заведением будут установлены фонари. Отдельная архитектурная подсветка появится и у памятника Ленину. По площади расставят скамейки, урны и вазоны. Появится велопарковка — она особенно необходима для студентов. Восстановят газоны на пространстве у здания техникума, а растущие здесь голубые ели будут сохранены. Новый закрытый остановочный комплекс создаст более безопасную и уютную атмосферу на площади. Следить за порядком на обновлённой территории будут камеры видеонаблюдения», — пояснили АН «Между строк» в подрядной организации.

Планируется, что ремонтные работы будут завершены к 30 сентября.