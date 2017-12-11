Потраченные на санацию банков деньги вернут через АСВ

Правительство намерено вернуть средства, которые были направлены на санацию проблемных банков, через Агентство по страхованию вкладов (АСВ), со ссылкой на федерального чиновника и близкий к ЦБ источник пишут «Ведомости».

По информации издания, вернуть выделенные «Открытию», «Бинбанку» и «Генбанку» в качестве субсидированных займов 84,4 млрд рублей получится, если имущественный взнос в АСВ внесёт именно Банк России, а не правительство из бюджетных средств.

О подобной инициативе ранее сообщал замглавы Минфина Алексей Моисеев, который отмечал, что выданные банкам средства будут возвращены через списание облигаций федерального займа (ОФЗ).

Источник газеты отметил, что сейчас обсуждается сумма, «которую правительство в принципе сможет забрать». Пока в переговорах участвуют только ЦБ и Минфин, у курирующего финансовый сектор вице-премьера Игоря Шувалова вопрос пока не обсуждался.

В 2015 году «Открытие», «Бинбанк» и «Генбанк», проходящие сегодня процедуру санации, участвовали в госпрограмме докапитализации с помощью ОФЗ, средства выделил Минфин, оператором стало АСВ, предоставившее 789,4 млрд рублей. «ФК Открытие» получил ОФЗ на 62,2 млрд рублей, «Бинбанк» — на 17,8 млрд, «Генбанк» — на 1,4 млрд рублей.

Напомним, Центробанк получил возможность непосредственно участвовать в санации банков в 2017 году. Для этого был создан подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В законе о банкротстве было прописано, что «прекращение обязательств банка» перед топ-менеджерами и бенефициарами является одним из условий внесения фондом денег в уставной капитал банка. Первым банком, санация которого была организована по новой схеме, стал «Открытие», один из крупнейших частных банков России. В сентябре о санации через Фонд консолидации банковского сектора попросили собственники «Бинбанка».