Потомок Демидовых подарил музею Нижнего Тагила фарфоровую тарелку с фамильным гербом 

Коллекция Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» пополнилась интересным экспонатом. Потомок знаменитой династии заводчиков Демидовых Кристиан Оливер Таммипуу из Финляндии подарил музею фарфоровую тарелку начала XX века с гербом своего рода.

Кристиан Оливер Таммипуу побывал на XI Международной Демидовской ассамблее, которая состоялась в Нижнем Тагиле в октябре 2021 года. После своего визита в наш город он решил сделать дар местному историческому музею.

«Ориентировочное время изготовления тарелки — начало ХХ века. Она изготовлена из фарфора. Вокруг зеркала и по краю борта золотистая обводка. По борту в технике печати нанесён герб рода Демидовых: щит разделён горизонтальной золотой полосой, в верхней части в серебряном поле изображены три зелёных рудоискательных лозы. В нижней части в чёрном поле серебряный молоток. Щит увенчан надписью на латыни: “Indeospesmea” (“В Боге моя надежда / Бог — моя надежда”). На донце тарелки поставлено серое клеймо магазина Эмиля Буржуа. Продавали в нём эксклюзивные фарфоровые изделия и предметы из стекла, созданные по моделям Эмиля Буржуа, от крупнейших домов фарфора и фаянса. Отбирались лишь лучшие образцы. После Второй мировой магазин закрылся», — поделилась научный сотрудник Нижнетагильского музея-заповедника Анна Беззубец.

Как рассказали в музее-заповеднике, подарок примечателен тем, что отражает историю рода Демидовых, русской геральдики, западноевропейского фарфора конца XIX — начала ХХ века, а также русско-европейские культурные связи.

Демидовы — богатейший русский род заводчиков, они получили дворянство и право иметь свой герб в 1726 году. Раньше гербы наносились на различные предметы: печати, столовое серебро, посуду, ткани. В историко-краеведческом музее тагильчане могут увидеть несколько вариантов гербов. Новый экспонат займёт достойное место в фондах музея, а возможно, и в одной из экспозиций, посвящённых Демидовым.