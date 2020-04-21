Потерявшие работу жители Свердловской области пожаловались, что не могут получить обещанное президентом пособие по безработице в полном объёме

К губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву обратились потерявшие работу жители региона с просьбой пояснить, почему вместо обещанного президентом Владимиром Путиным пособия по безработице в размере 12 130 рублей некоторым из них назначили гораздо меньшую выплату — 1725 рублей.

В своём Instagram губернатор ответил на вопрос екатеринбурженки, которая рассказала, что встала на учёт в службу занятости после 1 марта и ей была назначена выплата 1725 рублей, которая в семь раз ниже МРОТ.

«К сожалению, мне сложно прокомментировать конкретно вашу ситуацию, поскольку размер пособия, выплачиваемого центром занятости, зависит от заработной платы, которую заявитель получал до увольнения. Сумма 12 130 рублей является максимальным пособием, к которому у нас в регионе ещё прибавляется уральский коэффициент. На выплату в таком объёме вы можете рассчитывать, если за последние 12 месяцев официально работали не менее 26 недель. Если же человек ищет работу впервые либо официально трудился менее 26 недель, то в таком случае ему будет начислен минимальный размер пособия по безработице, который базово составляет 1500 рублей, а с учётом уже упомянутых “уральских” — 1725 рублей», — пояснил Евгений Куйвашев.

Напомним, во время обращения к нации 25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что в связи с введённым на территории страны режимом самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса сумма пособия по безработице будет увеличена до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей. Ранее выплата составляла 8 тысяч рублей.