Потерянные результаты теста на COVID-19 и обвинения в симуляции болезни. «Коронавирусная» история семьи из Нижнего Тагила

АН «Между строк» продолжает публиковать истории переболевших коронавирусом семей из Нижнего Тагила, которым пришлось столкнуться с хамством, неразберихой в медучреждениях и немыслимыми бюрократическими проволочками. Каждая из них прошла через все круга коронаквеста. Наша новая героиня — мать 3-летней девочки и 10-летнего мальчика Екатерина. Сначала опасную инфекцию подхватила её мама — санитарка одной из городских поликлиник, а потом и сама девушка. Агентству новостей Екатерина рассказала, как были потеряны результаты тестов на COVID-19, о невозможности дозвониться до нужного врача, а также об обвинениях в том, что она притворяется больной коронавирусом.

Коронаквест Екатерины и её родных начался 24 сентября, когда у её мамы — 60-летней санитарки одной из городских поликлиник — пропало обоняние, а также перестал ощущаться вкус еды. Температура была на уровне 37,5 градусов. 25 числа вызвали врача. Он пришёл в тот же день и, не послушав лёгкие и не посмотрев горло, выписал направление на сдачу анализа на COVID-19, а также противовирусный препарат. Женщина сразу сдала нужные анализы.

«Мама сдавала тест в пятницу, — рассказала Екатерина. — Ей сказали, если будет положительный результат, то перезвонят на следующий день. Но в тот день была суббота, поэтому ей, конечно, никто не позвонил. В понедельник, 28 сентября, маме позвонила начальница с работы, чтобы узнать результат. Её ведь нужно было отправить на карантин. Тогда мы стали дозваниваться до поликлиники. Сначала обратились в регистратуру, нам дали номер телефона участка, но там никто не брал трубку. Потом нам дали номер телефона старшей медсестры... Когда мы закончили, у меня на листочке было уже 6 номеров, а результат так и не удалось узнать. Во вторник, 30 сентября, позвонила старшая медсестра с маминой работы. Они через эпидемиологов узнали, что у мамы всё-таки ковид».

О том, что у мамы положительный результат на коронавирус, Екатерина узнала днём, а уже вечером обоняние пропало и у неё самой. Температуры при этом не было. Тогда она вызвала врача на дом уже для себя. Пришедшая к ней медработник была недовольна вызовом к контактнику и практически с порога заявила девушке, что она всё придумывает и на самом деле совершенно здорова.

«С её слов выглядело всё так, будто я специально вызвала врача, чтобы не ждать постановления от Роспотребнадзора о том, что мы контактные, чтобы нас быстрее посадили на карантин. Она сказала, что мы, контактные, считаем себя сверхлюдьми и думаем, с нами должны по-особому общаться. А вообще я мол здорова и потеря обоняния не является показателем. Старший сын был в шоке от того, как она разговаривала. И это при том, что сейчас идёт эпидемия, а потеря обоняния — это один из самых главных признаков ковида», — отметила девушка.

Но не меньше Екатерину и её детей поразила медсестра, которая пришла брать мазки для анализа 2 октября.

«Она зашла в квартиру в своей одежде. При мне надела халат уже не первой свежести, который должен быть одноразовым, сложенную в несколько раз шапочку, перчатки. Перчатки помыла с мылом, взяла у меня мазки, потом сняла всё и сложила в пакет. То есть, возможно, это всё ещё раз будет использоваться. Но это не потому, что она такая [безответственная], к ней вопросов нет, а потому что не обеспечивают их в полном объёме необходимым обмундированием. Такое отношение, конечно, к ним, жалко их», — призналась Екатерина.

Ещё до получения положительного результата теста она сама самоизолировалась, чтобы не подвергать опасности других. Девушка смогла себе это позволить, так как является самозанятой, то есть работает на себя. Детям нельзя было посещать школу и детский сад. Если бы на её месте оказался наёмный сотрудник, то в большинстве случаев ему пришлось бы сидеть дома с детьми без зарплаты, ожидая постановления от Роспотребнадзора, которое разрешает официально «прогулять» работу в течение двух недель, или всё же вернуться к работе. При этом постановление начинает действовать с того момента, как был обнаружен положительный результат теста. То время, пока его делают, а это может занять неделю, не учитывается.

«Я самозанятая и могу себе позволить уйти на карантин ещё до результатов, — отметила тагильчанка. — Это моя ответственность, так как я работаю массажистом. Если бы не ушла, как бы я потом смотрела в глаза своим клиентам? Вообще, конечно, нам с мужем пришлось нелегко из-за пандемии. Я самозанятая, а он индивидуальный предприниматель, постоянного дохода у нас нет. С конца марта я долгое время не работала. В торговый центр “Гороскоп” нельзя было прийти даже для того, чтобы забрать из кабинета вещи. Не разрешали. Муж у меня строитель. По постановлению губернатора, ему можно было работать. За счёт этого только мы и “выезжали”. Помогли также госвыплаты. Нам выдали по 10 тысяч рублей на ребёнка два раза. И как самозанятая я получила ещё 10 тысяч рублей. Сейчас, пока я болею, муж переехал жить к своим родителям. Если бы оба сели на самоизоляцию на 20 дней, остались бы вообще без денег. Больничные нам никто не оплатит».

Екатерина намерена вернуться к работе после получения третьего отрицательного результата на коронавирус. Её маме уже делали повторный и третий тест на ковид. Правда после этого врач, который работал на участке, уволился, и результаты анализов долгое время не могли найти.

«Мы из телевизора, из новостей всё время слышим о том, как страшен коронавирус. Что нужно беречь близких и вообще тех, кто может оказаться с вами рядом. Но тут же приходит врач и говорит, что я занимаюсь фигнёй. Сидишь и думаешь: “Ты дурак или сейчас реально что-то не то происходит?” На вопрос, что мне делать с контактными детьми, нужно ли их вести в детских сад или школу, никто ничего конкретного ответить не может. Поэтому люди в тот отрезок времени, когда у них уже пропало обоняние, но ещё нет анализов теста на коронавирус или постановления Роспотребнадзора, продолжают жить своей обычной жизнью. Они делают то же, что и всегда — ведут детей в школу и детский сад, ходят в магазины, на работы. Большинство не заморачивается. А потом у нас мест в больницах не хватает», — констатирует Екатерина.

Напомним, сейчас в Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области стремительными темпами растёт заболеваемость коронавирусом. В больницах разворачивают дополнительные койки, но этого всё равно недостаточно. Поэтому коронавирусных тагильчан уже увозят в медучреждения Сысерти и Серова.