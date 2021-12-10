Пострадавшую в пожаре певицу Марину Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату

Состояние певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей во время пожара в её московской квартире, стабилизировалось, её перевели из реанимации в палату. Об этом сообщила команда артистки на её странице в Instagram.

«Марину перевели в палату! Состояние стабилизировалось. Спасибо каждому, кто поддерживал, кто сдавал кровь, звонил и писал тёплые слова», — говорится в публикации.

18 ноября исполнительница хитов «Чашка кофию», «Дожди», «Солнышко моё, вставай!» пострадала при пожаре. Она получила ожоги 50% тела, в том числе пострадали лицо, грудь и ноги. Также врачи диагностировали у неё отравление угарным газом. После происшествия певица находилась в реанимации на аппарате ИВЛ.