Певица Марина Хлебникова после пожара в квартире попала в больницу в тяжёлом состоянии 

Российская певица Марина Хлебникова, исполнительница хитов «Чашка кофию», «Дожди», «Солнышко моё, вставай!», пострадала при пожаре. Возгорание случилось накануне вечером в её квартире на улице Ратной в Москве, где певица проживает с мужем и дочерью. По предварительным данным, пожар начался из-за непотушенной сигареты. Также рассматривается версия с неисправной проводкой, сообщает портал E1.ru.

Артистку госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У неё более 50% ожогов тела, пострадали лицо, грудь и ноги. Также врачи диагностировали отравление угарным газом. Медики пока не делают прогнозов относительно выздоровления певицы.

Команда Хлебниковой благодарит поклонников за поддержку и призывает пожелать Марине скорейшего выздоровления.