Пострадавшим от взрыва газа жителям дома в Ирбите выплатят компенсации по пять тысяч рублей

Мэрия Ирбита выплатит по пять тысяч рублей компенсации жителям пятиэтажки, пострадавшим от взрыва бытового газа. В администрации заявили, что такая сумма будет выдана в качестве единовременной компенсации за разрушенные квартиры и испорченное имущество. Эту информацию Znak.com подтвердили в приёмной главы города Николая Юдина.

Напомним, 28 января в Ирбите произошёл взрыв газа в пятиэтажном жилом доме по адресу улица Комсомольская, 29. Погиб 17-летний юноша, который вместе с бабушкой проживал в квартире на четвёртом этаже, ставшей эпицентром взрыва. Предположительно, молодой человек сам открыл газ.

В настоящее время на сайте муниципалитета опубликовано обращение к горожанам от имени мэра с просьбой пожертвовать на организацию помощи жильцам полуразрушенного дома.

«Вы все знаете о трагедии, которая случилась вечером 28 января. В результате взрыва газа и последующего пожара в квартире на четвёртом этаже пострадали жители двух подъездов многоквартирного жилого дома. В 15 квартирах практически полностью уничтожены мебель, бытовая техника, личные вещи жильцов. 29 человек в одночасье остались без крова, одежды. В настоящее время пострадавшие крайне нуждаются в материальной помощи. Со своей стороны мы сделаем всё возможное для того, чтобы поддержать их в трудную минуту, однако возможности муниципалитета не безграничны. Именно поэтому я прошу Вас оказать содействие в сборе денежных средств для оказания помощи гражданам», — говорится в обращении.

По словам пресс-секретаря администрации города Юлии Берсеневой, пока никто из пострадавших жильцов взорвавшегося дома не получил компенсацию, поскольку для получения выплаты необходимо собрать пакет документов.

«Люди сейчас собирают необходимые справки. Пакет требуемых документов небольшой. Фактически надо подтвердить личность и прописку в доме. Мы ожидаем, что денежные переводы физически начнутся в ближайшую среду, 5 февраля», — рассказала она.

Берсенева также добавила, что из резервного фонда главы города будет выделено по 15 тысяч рублей на закупку новых входных дверей для пострадавших квартир. Также мэрия планирует выделить деньги на восстановительный ремонт квартир. Суммы будут дифференцированы в зависимости от нанесённого жилищам урона.