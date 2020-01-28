В Ирбите произошёл взрыв газа в жилом доме, погиб 17-летний юноша

В городе Ирбите Свердловской области произошёл взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Погиб 17-летний юноша, который вместе с бабушкой проживал в квартире на четвёртом этаже, ставшей эпицентром взрыва.

По данным Znak.com, тело юноши было обнаружено в ванной комнате.

«Сотрудники территориального ОВД личность погибшего установили оперативно. Им оказался 17-летний учащийся местного учебного заведения, его родители проживают в Екатеринбурге, а он находился под присмотром бабушки. В момент ЧП её дома не оказалось», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники, юноша сам открыл газ в квартире. Также издание сообщает, что накануне ЧП он поссорился со своей девушкой.

«По предварительным данным, внешних признаков криминальной смерти нет. Тело умершего будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия», — заявили в пресс-службе регионального СКР.

По данным свердловского главка МЧС, площадь пожара, начавшегося после взрыва газа, составила 40 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались три человека. На время проверки дома в расположенную неподалёку школу были эвакуированы 120 жильцов.