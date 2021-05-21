Пострадавшим от пожара в школе в Каменске-Уральском ученицам выплатят 50 тысяч рублей

Со школы № 7 в Каменске-Уральском, где в феврале произошёл пожар, взыскали 50 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу учениц, получивших ожоги и отравление, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По требованию ведомства суд Каменска-Уральского обязал выплатить МАОУ СОШ № 7 13-летней и 15-летней школьницам 10 и 40 тысяч рублей.

Инцидент произошёл 2 февраля: в раздевалке школы загорелись вещи учеников. В итоге две девочки получили ожоги I–II степени бёдер и ног и отравление угарным газом. Им понадобилась помощь врачей. Огонь потушили сотрудники школы до прибытия пожарных.