В Каменске-Уральском во время пожара в школе пострадали двое детей

Днём 2 февраля в Каменске-Уральском произошёл пожар в школе на улице Школьной — в раздевалке по неизвестным причинам загорелись личные вещи учащихся, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«На площади 1 кв. м горели личные вещи в раздевалке в подвальном помещении. Сработала пожарная сигнализация, и из здания самостоятельно эвакуировались 190 человек, в том числе 161 ребёнок. В результате возгорания пострадали 2 ученицы школы, они находятся в больнице, состояние удовлетворительное», — сообщили в ведомстве.

Пожар в школе был оперативно потушен, к месту возгорания выезжали 8 единиц техники, 28 человек личного состава, рассказали в МЧС.