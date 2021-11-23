Пострадавшим от африканской чумы свиней свердловским фермерам выплатят компенсацию

Фермерам Свердловской области, у которых изъяли свиней из-за африканской чумы, выплатят денежную компенсацию. Сумма будет рассчитана исходя из рыночной стоимости килограмма живого веса свиней или продуктов животноводства. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

«Выплаты жителям Свердловской области, у которых изъяли свиней или продукты из свинины, начнутся после завершения работы по определению рыночной стоимости изъятых животных в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. Сумма компенсации рассчитывается из рыночной стоимости одного килограмма свиней в живом весе и (или) продуктов животноводства. Выплаты планируется начать в декабре», — сказал главный ветеринарный врач Свердловской области Евгений Трушкин.

В настоящий момент на территории региона действует 11 очагов африканской чумы свиней. В ноябре было зарегистрировано три новых очага: в Белоярском районе (бесхозный труп домашней свиньи), в личном подсобном хозяйстве в посёлке Двуреченске Сысертского района, в ЛПХ на территории Берёзовского городского округа.

Евгений Трушкин отметил, что на сегодняшний день ситуация с чумой нестабильна и сохраняется высокая угроза заноса и распространения вируса.

О вспышке африканской чумы свиней стало известно в конце сентября. Причиной проникновения вируса африканской чумы свиней в селе Калиновском под Камышловом стало плохое питание животных. Свиней кормили отходами из столовых военных частей.

Из-за вспышки болезни губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее ввёл режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера в нескольких территориях региона.