Пострадавших в пожаре в селе Бызово детей выписали из больницы

Трёхлетнего Ярослава и новорождённую Варю, которые выжили в пожаре в селе Бызово, 8 мая выписали из екатеринбургской детской городской больницы № 9. Об этом АН «Между строк» рассказал пресс-секретарь Минздрава Константин Шестаков. Детей передали их матери Тамаре Щербининой.

Напомним, 15 апреля в селе Бызово под Нижним Тагилом произошёл страшный пожар, который унёс жизни пятерых из семи детей семьи Щербининых. Маленьких Ярослава и Варю удалось спасти. Сначала пострадавших детей доставили с ожогами в детскую больницу Нижнего Тагила, а позже на вертолётах перевезли в Екатеринбург.

Ранее Тамара Щербинина рассказала подробности трагедии.