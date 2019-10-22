Поставщики предупредили о росте цен на гречку до 50%

Поставщики гречневой крупы прислали российским ретейлерам уведомления о повышении цен, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей пяти крупных розничных сетей. Речь идёт о подорожании оптовых поставок на 5–50%, чего не происходило в течение нескольких последних лет.

В «Ленте» и «Ашане» сообщили, что стоимость гречки увеличится на 20–25%. В крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» предупредили о том, что фасованная гречка подорожает на 25–50%, до 59 рублей за килограмм. Подтвердили информацию о росте цен и отраслевые объединения. По данным Росстата, пока розничная цена на гречку с начала года выросла на 6,4%, до 51 рубля за килограмм.

Дорожает гречневая крупа в основном из-за роста цен на сырьё от поставщиков, который начался с конца июля. В предыдущие годы цены на крупу падали, и аграрии уменьшили площади под эту культуру, что в итоге привело к её дефициту на рынке. Те поставщики, у которых остался старый урожай, специально не продают его, надеясь на повышение цен. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут предполагает, что в следующем году возможно новое расширение площади посевов.

Ранее анализ состояния рынка, проведённый специалистами «ФинЭкспертизы», показал, что уже этом году россиянам стоит ожидать повышения цен на хлеб, гречку и молоко.