Посольство России обещает вернуть домой россиян, застрявших в Токио из-за тайфуна

Посольство России в Японии ищет способ вернуть домой застрявших в Токио из-за тайфуна российских туристов, среди которых есть уральцы. На странице МИД России в соцсети «ВКонтакте» отмечено, что в посольство поступают обращения россиян, связанные с экстренной отменой внутренних и международных рейсов авиакомпании Japan Airlines.

Сообщается, что по каждому конкретному случаю ведётся работа с турагентами и авиакомпанией и что дипломаты «держат ситуацию на контроле».

О том, что группа российских туристов из 16 человек не может вернуться из Токио домой уже двое суток, написал на своей странице во «ВКонтакте» житель Екатеринбурга Андрей Коваленко. По его словам, из-за тайфуна «Хагибис» Japan Airlines 12 октября отменила рейс Токио — Москва, сообщает Znak.com. Накануне екатеринбуржец пожаловался в соцсетях, что в российском посольстве в Токио заявили, что помочь не могут, и посоветовали обращаться в авиакомпанию.

«Сейчас мы уже двое суток ожидаем ответа от JAL, когда и как мы вернёмся. В ответ только тишина. Реально тайфун бушевал один день — в субботу, 12 октября. 13-го утром в Токио уже была прекрасная солнечная погода с абсолютно синим небом. Наш рейс 12 октября был отменён, а про нас просто забыли. Как будто нас нет! В авиакомпании считают, что нам не нужно спать, есть, пить… Мы находимся в безвыходном положении! Никакой информации JAL не даёт. При этом, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, не предоставляет отель, не кормит, не обеспечивает водой… В течение двух дней офис авиакомпании не работает — выходные суббота и воскресенье. В понедельник, 14 октября, он, как мы узнали, также работать не будет — выходной (местный праздник физкультурника). Что нам делать? Аэропорт переполнен, люди спят на чемоданах», — пишет Андрей Коваленко.

Мощный тайфун обрушился на остров Хонсю вечером 12 октября. Скорость ветра превышала 40 метров в секунду. По предварительным данным, погибли 47 человек, пострадали порядка 200 человек.