Посольство РФ в Таджикистане сообщило о состоянии пострадавших россиян при крушении вертолёта в горах

Посольство РФ в Таджикистане рассказало о состоянии россиян, которые пострадали 12 августа при крушении вертолёта Ми-8 в горах. Среди пассажиров были три спортсмена из Екатеринбурга. Трагедия произошла в труднодоступном районе Памира — на леднике Фортамбек. Вертолёт перевозил туристов, которые возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоили Сомони. На борту вертолёта находились 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоял из граждан Таджикистана. Из-за сложных погодных условий Ми-8 пришлось совершить жёсткую посадку.

В результате экстренной посадки погибли пять человек — местные лётчики и трое россиян, в том числе Руслан Тараканов из Екатеринбурга, которому в этот день исполнилось 42 года.

Все погибшие были застрахованы, транспортировкой тел займутся страховые компании, посольство выдаст только документы о смерти.

В посольстве сообщили, что 10 граждан РФ с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения города Душанбе. Четверо пострадавших получили тяжёлые травмы, в том числе переломы позвоночника, рук и ног. Россиянам сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. В последнем сообщении посольства отмечается, что трое из них уже выписаны из больницы, состояние ещё четверых стабилизировалось.

«Вечерний Екатеринбург» ранее сообщал, что в тяжёлом состоянии находится екатеринбуржец Сергей Матвеев, который недавно звонил родным и отчитывался о проведении успешной операции на ноге.

По предварительным данным, причиной крушения стали сложные погодные условия — сильный ветер и плохая видимость. Создана следственная группа для расследования причин и обстоятельств данного происшествия.