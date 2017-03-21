Пособника теракта на Дубровке приговорили к 19 годам тюрьмы

Окружной военный суд Москвы приговорил Хасана Закаева, обвиняемого в пособничестве террористам при захвате заложников во время мюзикла «Норд-ост», к 19 годам тюремного заключения. Об этом пишет «Интерфакс».

«Признать Закаева виновным в покушении на подготовку теракта, покушении на убийство двух и более лиц, покушении на захват и удерживании заложников, приобретении и перевозке взрывчатых веществ и приговорить по совокупности преступлений к 19 годам лишения свободы в колонии строго режима», – огласил приговор судья Михаил Удашкин.

Прокурор просил отправить Закаева в колонию строгого режима на 23 года. Также гособвинение просило удовлетворить гражданские иски потерпевших по делу в полном объёме – на общую сумму около 100 млн рублей.

Адвокат обвиняемого Сулейман Ибрагимов ходатайствовал о снятии обвинений в подготовке теракта, в пособничестве в захвате и удержании заложников, покушении на жизнь двух и более лиц. Защитник отмечал, что по этим статьям сторона обвинения не представила достаточно доказательств вины Закаева.

Сам подозреваемый в ноябре 2016 года частично признал свою вину по обвинениям в хранении денег и приобретении и перевозке оружия. В то же время он заявил, что не был участником террористической группы, которая захватила заложников, и ничего не знал о готовящемся теракте.

Хасан Закаев был задержан в декабре 2014 года при попытке въехать в Крым по поддельным документам, до этого более десяти лет он находился в международном розыске. Суд над Закаевым начался в ноябре 2016 года.

Напомним, захват заложников во время спектакля «Норд-ост» в Театральном центре на Дубровке произошёл в октябре 2002 года. В результате теракта погибли 130 человек, в том числе 10 детей. В ходе спецоперации по освобождению заложников были убиты 40 террористов. Позднее ещё шестеро боевиков были приговорены к длительным срокам заключения, ещё один соучастник теракта – Герихан Дудаев – по-прежнему остаётся в розыске.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Известия»