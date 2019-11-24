Последняя неделя ноября будет для жителей Нижнего Тагила тёплой и снежной

Минус 8 градусов днём и небольшие осадки в виде снега ожидают жителей Нижнего Тагила в последнюю неделю ноября. С 25 по 27 ноября дневная температура воздуха будет держаться на уровне минус 5–8 градусов, ночная — достигать максимум минус 9 градусов. К концу рабочей недели потеплеет ещё на 3–4 градуса. Ветер ожидается преимущественно юго-западный.

На севере Свердловской области столбики термометров будут опускаться в ближайшие три дня в ночное время до минус 20 градусов, дневное — до минус 14 градусов. Уральский гидрометцентр прогнозирует облачную погоду с прояснениями, небольшой снег и западный ветер с порывами до 14 м/с.