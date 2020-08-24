Последняя неделя лета в Нижнем Тагиле будет тёплой и пасмурной

В последнюю неделю лета жителей Нижнего Тагила ожидает долгожданное потепление. Столбики термометров будут подниматься до плюс 25 градусов в дневное время и опускаться до 11 градусов по ночам. Во вторник, 25 августа, прогнозируются дожди. В целом синоптики обещают тагильчанам пасмурную неделю с преимущественно юго-западным ветром.

В ближайшие три дня во многих уральских городах пройдут кратковременные дожди. На отдельных территориях будет холодать в ночное время до 8–9 градусов. Днём воздух сможет прогреваться до 22–23 градусов выше нуля. Ветер в большинстве муниципалитетов, по данным Уральского гидрометцентра, ожидается северо-западный с порывами до 14 м/с.