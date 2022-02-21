Последняя неделя февраля в Нижнем Тагиле побьёт температурные рекорды 

На этой неделе в Нижнем Тагиле установится тёплая весенняя погода. Воздух днём может максимально прогреться до +2°С. Это на несколько градусов выше климатической нормы.

Сегодня, 21 февраля, в Нижнем Тагиле ожидается снегопад, температура воздуха днём около 0°С, ночью — до –10°С. Днём во вторник, 22 февраля, будет пасмурно, возможны осадки в виде снега и дождя. Температура воздуха днём составит –1°С, ночью — до –10°С.

В праздничный день, 23 февраля, опять же будет пасмурно. Столбики термометров покажут +2°С днём и –3°С ночью.

В четверг, 24 февраля, ожидается переменная облачность, днём +1°С, ночью до –9°С. В пятницу, 25 февраля, синоптики обещают переменную облачность, днём –4°С, ночью до –14°С.

В выходные станет немного холоднее. В субботу, 26 февраля, прогнозируется ясная погода, днём –5°С, ночью до –15°С. В воскресенье, 27 февраля, днём будет –6°С, ночью — до –16°С.

Добавим, что тёплая погода способствует образованию сосулек и сходу снега с крыш зданий. О том, как обезопасить себя и что делать, если неприятность уже случилась, можно почитать здесь.