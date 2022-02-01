Свердловские спасатели предупредили о возможном сходе снега с крыш из-за потепления 

Спасатели Свердловской области выпустили предупреждение о возможном сходе снега с крыш. Как отмечают в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, синоптики прогнозируют в начале февраля оттепели, которые могут стать причиной образования сосулек и схода снежных лавин со зданий.

«Будьте осторожны и внимательны, старайтесь не ходить и не ставить автомобили вблизи зданий. Сообщайте об опасности схода снега и льда с крыш в коммунальные службы. Не пренебрегайте объявлениями и предупреждающими ограждения вокруг зданий. Берегите свою жизнь!», - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области.

Также спасатели напомнили о том, что для уборки снега и сосулек жители могут обращаться в управляющую компанию.

В случае если лёд или снег с крыши повредил авто, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт, который будет служить доказательством того, что гражданину причинен вред. Однако, если водитель припарковал автомобиль в месте, где были вывешены сигнальные ленты или таблички «Парковка запрещена. Возможен сход снега», ответственность за случившееся полностью ляжет на собственника авто.