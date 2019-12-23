Последняя неделя декабря в Нижнем Тагиле будет аномально тёплой

На этой рабочей неделе столбики термометров будут опускаться ночью не ниже минус 13 градусов. Днём температура воздуха достигнет минус 4 градусов. Только к пятнице, 27 декабря, немного похолодает — до минус 12 градусов в дневное время. Всю неделю будет идти снег. Ветер в ближайшие три дня ожидается юго-западный.

На юге Свердловской области воздух будет прогреваться в ближайшие три дня до минус 2 градусов. На севере региона ожидается до минус 7 градусов днём и минус 15 градусов ночью. Уральский гидрометцентр обещает жителям облачную погоду с прояснениями, метели и гололедицу в виде снежного наката. Ветер будет дуть преимущественно юго-западный с порывами до 20 м/с.