После знойной жары в Нижний Тагил придут дожди и холод

После жарких майских выходных в Нижний Тагил придут дожди и холод. По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 мая, столбики термометров поднимутся в городе днём до 25 градусов выше нуля. Но уже завтра похолодает до плюс 12 градусов, ближе к выходным дневная температура воздуха опустится до плюс 9 градусов. Ночью на неделе похолодает до 3 градусов выше нуля. Тагильчан ожидают дожди и восточный, юго-восточный ветер.

На отдельных территориях Свердловской области на этой рабочей неделе прогнозируются не только дожди, но и грозы. Если сегодня в регионе дневная температура воздуха будет достигать плюс 30 градусов, то 14 и 15 мая она опустится до плюс 11 градусов. Ночью в некоторых местах возможны заморозки до минус 5 градусов.