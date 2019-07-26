После жары в Нижний Тагил вернутся затяжные дожди и холод

После жары, которая стояла в Нижнем Тагиле несколько последних дней, в город вернутся дожди и холод. Если сегодня, 26 июля, столбики термометров поднимутся днём до плюс 27 градусов, а завтра — до 24 градусов, то уже к понедельнику, 29 июля, они опустятся до 16 градусов выше нуля. С 27 июля и до августа в Тагиле будут идти дожди, возможны грозы.

В отдельных районах Свердловской области в выходные на этой неделе пройдут грозы с сильными дождями и ветром с порывами до 20 м/с. На крайнем севере температура воздуха ночью будет падать до 10 градусов выше нуля. В отдельных городах региона воздух прогреется до плюс 23–28 градусов.