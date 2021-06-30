После жалобы Путину жительнице Краснотурьинска пообещали провести газ, а мэр готов помочь с дровами

Сегодня во время «Прямой линии» пенсионерка из Краснотурьинска Светлана Култыгина пожаловалась Путину на то, что к её дому до сих пор не подвели газ, хотя она обращалась с этой же проблемой ещё год назад. По традиции после жалоб президенту решения проблем находятся очень быстро. Так случилось и в этот раз. Не прошло и часа, как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил в своём Instagram.

«Я сразу позвонил мэру города Александру Устинову, он сказал, что у него нет дачи. Я поручил ему и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову немедленно разобраться в ситуации. Вопрос пенсионерки мы решим», — написал Куйвашев.

Очень быстро стало известно, что полномасштабная газификация посёлка Медный Рудник в Краснотурьинске начнётся в 2022 году.

В СУ СК по Свердловской области начали доследственную проверку «о возможной халатности должностных лиц». Свою проверку также проводит прокуратура Свердловской области.

Мэр Устинов сразу же выехал к Светлане Култыгиной и рассказал ей о планах по газификации района и её дома в 2023 году. И почему-то ещё раз подчеркнул в Instagram, что у него «ни дачи, ни дома в собственности нет».

В департаменте информационной политики губернатора сообщили, что по поручению Евгения Куйвашева глава Краснотурьинска Александр Устинов предложил женщине помощь в обеспечении дровами. Их доставят до обеда 1 июля.