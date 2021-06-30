Пенсионерка из Краснотурьинска рассказала Путину об отсутствии газа, несмотря на наличие его на соседних участках

Жительница Краснотурьинска во время «Прямой линии» пожаловалась президенту России Владимиру Путину на то, что к её дому до сих пор не подвели газ, хотя она обращалась с этой же проблемой ещё год назад.

«В прошлом году обращались по поводу подключения газа, но не получили ответ письменно. В министерстве ЖКХ обещали ответить, но не ответили. Дрова дорогие, баллоны с газом запретили. Ответьте, как жить, что делать. Мне — 70, мужу — 74, рядом дачи мэров, там всё газифицировано», — зачитала своё обращение пенсионерка.

Путин в ответ заявил, что проблема женщины будет решена — трубу до её дома должны провести бесплатно, а внутри участка «что-нибудь придумают» отдельно.

«Если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом есть. В соответствии с принятым решением и к вашему участку бесплатно должна быть подведена газовая труба. Мы посмотрим повнимательнее», — сказал Путин.

Интересно, что президент попытался пообщаться с женщиной, несмотря на то, что это было предзаписанным видеообращением: он спросил отчество у женщины, которая прислала видео.

UPD: непосредственно после обращения пенсионерки губернатор Свердловской области дал специальные поручения по ситуации мэру Краснотурьинска и региональному министру ЖКХ.