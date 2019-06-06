После взрыва и демонтажа старой дымовой трубы коксохима ЕВРАЗ НТМК создаст сквер

Завтра, 7 июня, в 18:00 на территории смолопекококсового цеха коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК будут производиться взрывные работы. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе предприятия, с помощью взрыва будет демонтирована старая дымовая труба участка ректификации.

«На комбинате ведётся демонтаж устаревшего оборудования, которое находится на консервации. Старая дымовая труба коксохимического производства будет демонтирована по аналогии с мартеновскими печами, трубы которых раньше виднелись за заводоуправлением», — пояснили в пресс-службе ЕВРАЗа.

Вместе с дымовой трубой, высота которой составляет 30 метров, будут разобраны прилегающие постройки и оборудование. На освободившейся площадке будет разбит сквер.

При проведении взрывных работ все необходимые меры безопасности будут соблюдены, из опасной зоны будут выведены рабочие.