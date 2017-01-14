После угрозы ГИБДД закрыть движение общественного транспорта в Нижнем Тагиле дорожные службы отчитались об устранении замечаний

Дорожные службы, ответственные за уборку снега в Нижнем Тагиле, устранили все ранее выявленные ГИБДД недостатки. Об этом АН «Между строк» заявили в городском отделении пропаганды ГИБДД. Сегодня пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области распространила информацию, что из-за ненадлежащего содержания дорог в городе Кушва закрыто движение общественного транспорта сразу на девяти улицах. В релизе было указано, что подобная участь ждёт и Нижний Тагил.

«Подобные меры вскоре будут применены и в других городах региона, первый в очереди – Нижний Тагил. Там нарекания сотрудников ГИБДД вызывают участок Черноисточинского шоссе от Октябрьского проспекта до дома № 74 Черноисточинского шоссе, а также отрезок улицы Жуковского от улицы Пархоменко до улицы Береговой Ударной», – говорят в полиции.

В этом случае под угрозой закрытия оказались бы сразу несколько маршрутов общественного транспорта.

Напомним, неделю назад начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Дёмин в беседе с журналистами заявил, что на дорогах всех без исключения муниципалитетов региона имеются снежные накаты и колеи, а на перекрёстках и у пешеходных переходов не убраны снежные валы. По мнению главного гаишника области, наиболее сложная ситуация на тот момент сложилась в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Асбесте и Первоуральске.

Агентство новостей «Между строк»