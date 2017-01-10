Начальник свердловской ГИБДД раскритиковал качество уборки дорог в Нижнем Тагиле и пригрозил закрыть маршруты движения общественного транспорта

Сегодня начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Дёмин в беседе с журналистами заявил, что на дорогах всех без исключения муниципалитетов региона имеется снежный накат и снежная колея, а на перекрёстках и у пешеходных переходов не убраны снежные валы. Наиболее сложная ситуация складывается в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Асбесте и Первоуральске.

«В регионе складываются достаточно сложные погодные условия из-за снегопадов, низких температур. Существует проблема очистки федеральных и региональных трасс. Мы имеем ДТП в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Асбесте, где есть колейность, снежные накаты, что крайне недозволительно, но пока на наши замечания в городских администрациях недостаточно оперативно реагируют. Мы вынуждены к должностным лицам, в том числе главам муниципалитетов, принимать меры административного воздействия, также вынуждены будем привлечь прокуратуру для решения существующих проблем», – передаёт ТАСС слова Дёмина.

Главный гаишник области отметил, что есть замечания не только к муниципальным, но и к региональным трассам. Если требования ГИБДД в части чистки дорог и снега не будут выполнены, ведомство «попросит подключиться к работе» прокуратуру.

«Учитывая крайнюю нерасторопность глав муниципальных образований и их ссылки на погодные условия и низкий температурный режим, Госавтоинспекция вынуждена принимать крайние меры и вводить ограничения для движения транспортных средств на улицах и дорогах, где их эксплуатационное состояние угрожает безопасности дорожного движения. Решения об ограничении движения в первую очередь будут касаться маршрутов общественного транспорта. Только после устранения существенных недостатков, угрожающих безопасности дорожного движения, будет приниматься решение о возобновлении движения транспорта», – подчеркнул Юрий Дёмин.

По данным пресс-службы областного управления ГИБДД, за первые 10 дней 2017 года в Свердловской области уже зарегистрировано 35 ДТП (что более чем на 60% превышает показатели 2016 года), сопутствующими факторами возникновения которых явились указанные недостатки зимнего содержания дорог. В этих ДТП погибли 5 человек, 56 получили ранения различной степени тяжести, что более чем на 47% превышает прошлогодние показатели.

Агентство новостей «Между строк»