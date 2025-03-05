После трёх судов мэрия Нижнего Тагила отдала муниципальные помещения, в которых размещалась редакция газеты «Тагильский вариант» и казачье общество «Хутор «Нижнетагильский», молодой ветеранской организации

На официальном сайте мэрии Нижнего Тагила опубликовано постановление администрации № 553-ПА о том, что несколько нежилых помещений на цокольной этаже дома № 14 на улице Садовой перейдут в безвозмездное пользование Нижнетагильской местной общественной организации по содействию в защите прав ветеранов «Союз ветеранов локальных войн». По данным СБИС, организация зарегистрирована в ноябре 2023 года, а возглавляет её 44-летний Андрей Петров.

Скандал вокруг муниципальной собственности разразился осенью 2023 года. Администрация Нижнего Тагила в лице управления муниципального имущества подала исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области на некоммерческую организацию хуторское казачье общество «Хутор «Нижнетагильский», атаманом которой является экс-кандидат на пост главы города Сергей Мошин. Как указано в решении суда, с мая 2016 года мэрия Сергея Носова сдавала некоммерческой организации по договорам безвозмездного пользования несколько нежилых помещений по двум адресам: Садовая, 14 и Верхняя Черепанова, 109. Согласно сведениям, имеющимся в свободном доступе, по адресу улица Садовая, 14 располагалась редакция газеты «Тагильский вариант», учредителем которой также является Сергей Мошин. На улице Верхняя Черепанова, 109 находился военно-патриотический клуб общества.

Согласно договору, НКО хуторское казачье общество «Хутор «Нижнетагильский» было обязано вносить плату за работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт, за капремонт, за отведение сточных вод, за холодную и горячую воду, а также за электрическую и тепловую энергию в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Но оплата за все услуги не производилась.

В помещении на улице Верхняя Черепанова не были оплачены коммунальные услуги, таким образом накопилась непогашенная задолженность. Помимо прочего, казаки не платили за содержание и текущий и капитальный ремонт на улице Садовой, оплата производилась за счёт бюджета города.

Казаки попытались оспорить это решение сначала в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде, а потом и в Арбитражном суде Уральского округа, но безуспешно.

Согласно данным СБИС, некоммерческая организация хуторское казачье общество «Хутор «Нижнетагильский» ликвидирована по решению суда в сентябре 2024 года.