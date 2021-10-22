​​​​​​​После смертельной аварии на трассе под Нижним Тагилом автобусам запретили ездить на летней резине

В Свердловской области после сегодняшнего смертельного ДТП на 213-м километре Серовского тракта ГИБДД региона запретило пассажирским автобусам ездить на летней резине. По информации департамента информполитики областного правительства, покрышки перевернувшегося микроавтобуса были сильно изношены, на них почти не осталось рисунка протектора.

«Всем автотранспортным предприятиям области запретили выпускать в рейсы автобусы и автомобили с летней резиной», — рассказали в департаменте информполитики региона.

На участке, где произошла авария, проезжая часть была обработана противогололёдной смесью, но автобус всё равно вылетел с дороги. Сегодня на дорогах области образовалась гололедица из-за выпавшего ночью снега. Согласно данным с 50 метеопостов, работающих на региональной сети автодорог, он устранён.

ГИБДД и областные власти просят водителей быть внимательными на дороге, выдерживать безопасную дистанцию и поменять летние шины на зимние.