После скандального высказывания в мэрии Нижнего Тагила о «непопулярном» скалолазании в городе появился современный скалодром

В пятницу в школе № 100 на Муринских прудах торжественно презентовали тренажёр-скалодром для воспитанников спортивной школы «Старт». На новое оборудование школа получила 465 тысяч рублей грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!».

Как рассказал директор школы Дмитрий Язовских, изначально тренеры спортивной школы «Старт» хотели построить скалодром в игровом зале, но после обсуждений стало понятно, что совмещать учебный процесс и тренировки скалолазов будет очень сложно. К тому же игровой зал расписан по часам. Всего в школе № 100 пять спортивных залов, а количество учеников, которые в них занимаются, превышает 1400 человек. Было принято решение создать скалодром в тренажёрном зале на втором этаже.

На открытии новой спортивной площадки глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что создание скалодрома стало возможным благодаря конструктивному диалогу. Напомним, появление этой площадки предварял скандал. Против спортивного объекта в начале 2021 года выступила руководитель управления по развитию физкультуры, спорта и молодёжной политики Ирина Еремеева. На заседании депутатской комиссии по спорту чиновница заявила, что скалолазание в Тагиле непопулярно. Вице-мэр Валерий Суров добавил, что скалодром выглядит неэстетично и может испортить внешний вид спортзала новой школы.

Примечательно, что на открытии скалодрома тренер СШ «Старт» Владислав Баранов рассказал о том, что два воспитанника спортшколы — Александр Касимов и Алексей Зверев — примут участие в первенстве Европы, которое пройдёт с 1 по 6 мая в Перми. Всего в спортшколе занимается 300 ребят.

«Нужно разговаривать, находить компромиссные решения. То, что сегодня здесь сделано, — это результат диалога ЕВРАЗа, школы, управления образования, физкультуры. Мы сегодня видим, что получился хороший скалодром. Самое главное, чтобы это позволило заниматься ребятам и спортсменам, чтобы занятия не нарушали привычный режим работы школы. Надеюсь, что у нас всё получится и не будет никаких разногласий. И что в школе появятся ребята, которые захотят заниматься этим видом спорта», — заявил мэр Пинаев.

Строили скалодром на протяжении двух месяцев. У него пять трасс. Одновременно на нём смогут заниматься 20 юных спортсменов. Высота скалодрома — 8,4 метра, что на 1,2 метра ниже, чем в зале в ГДДЮТ. Поэтому в 100-й школе будут заниматься начинающие скалолазы. Основная задача — привлечь детей, которые живут на Гальянке, отметил тренер СШ «Старт», председатель Нижнетагильской федерации скалолазания Владислав Баранов.

«Спортивное оборудование смонтировано не на стены, а на металлическую конструкцию, которая представляет собой некое подобие строительных лесов. Трасса сертифицирована, она имеет сертификаты прочности. Если появится необходимость перенести скалодром в другое помещение, мы сможем это сделать. Но я думаю, что он приживётся здесь и будет востребован и учащимися школы № 100, и жителями Гальянки. В этом районе, напомню, скалодромов нет вообще, и сейчас у детей есть возможность заниматься в своём районе», — говорит директор школы № 100 Дмитрий Язовских.

По словам Язовских, расписание занятий скалолазов пока уточняется. По всей видимости, ребята будут тренироваться 7 дней в неделю.