После скандального матча футбольной команды из Нижнего Тагила на областном детском турнире дисквалифицировали рефери и главного тренера

Скандалом и дисквалификацией рефери закончился футбольный матч между тагильской командой «Юпитер Kids 2011» и екатеринбургской Football United. Встреча проходила 6 сентября в столице области в рамках чемпионата «Детской футбольной лиги зона Урал» (мальчики 2011–2012 г. р.). В начале второго тайма при счёте 1:1 тагильчане поймали соперника на контратаке и после серии рикошетов мяч оказался в воротах Football United. На поле выбежал главный тренер екатеринбуржцев Никита Антипов и начал спорить с судьёй матча Денисом Тарасовым. Одновременно с противоположного конца площадки появился, по всей видимости, чей-то не совсем трезвый родитель и тоже начал оказывать давление на рефери, угрожая, что «встретит его после матча». Судья Тарасов отменил взятие ворот и назначил свободный удар. Матч так и закончился со счётом 1:1.

Представители команды «Юпитер Kids 2011» обратились в контрольно-дисциплинарный комитет лиги, который, рассмотрев жалобу тагильчан, дисквалифицировал до конца сезона судью Тарасова и запретил главному тренеру Football United появляться на играх своей команды два тура. Ранее этот же тренер был наказан красной карточкой за оскорбление судьи нецензурной бранью.

Главный тренер тагильчан Илья Рыбаков отказался комментировать инцидент, заявив, что организаторы турнира адекватно отреагировали на жалобу и конфликт исчерпан.

Отметим, что команда «Юпитер Kids» в конце августа стала обладателем Кубка имени Олега Шатова.