​​​​​​​После публикации АН «Между строк» прокуратура проверит информацию о водителе, который отказался везти тагильчанку с ребёнком-инвалидом

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила начала проверку после публикации АН «Между строк» о водителе автобуса, который отказался везти женщину с ребёнком-инвалидом.

Напомним, водитель автобуса 25-го маршрута отказался пускать в салон тагильчанку Татьяну Колосунину, которая сопровождала двухлетнего сына-инвалида с коляской. Инцидент произошёл утром 8 октября на Тагилстрое. При этом, по словам женщины, автобус не был заполнен пассажирами полностью.

«При подтверждении информации будет дана правовая оценка соблюдению автотранспортным предприятием, занимающимся перевозками граждан в общественном транспорте, требований законодательства о защите прав лиц с ограниченными возможностями здоровья, маломобильных граждан, а также законодательства о защите прав потребителей. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сегодня Татьяна Колосунина рассказала журналисту АН «Между строк», что накануне с ней связался представитель компании-перевозчика «Союз-НТ».

«Водитель утверждает, что автобус был заполнен и мне было предложено сложить коляску и зайти. Но я лично не слышала этих слов», — рассказала Татьяна.

Перевозчик предложил женщине встретиться завтра с водителем, чтобы уладить возникшее недопонимание.