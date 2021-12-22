После публикации АН «Между строк» прокуратура проверит информацию о пенсионере, который умер в результате падения на скользком тротуаре в Нижнем Тагиле

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила организовала проверку после публикации АН «Между строк» о пенсионере, который умер в результате падения на скользком тротуаре.
Напомним, обычная прогулка в магазин для 70-летнего Юрия Пономарёва закончилась трагически. 17 декабря мужчина, проходя мимо «Магнита» (ул. Зари, 21), поскользнулся и сильно ударился головой. Увидев случившееся, прохожие вызвали скорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего в больницу, где ему была проведена операция. 19 декабря пенсионер скончался.
«Точная причина смерти пенсионера будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. В рамках надзорных мероприятий будут установлены лица, ответственные за содержание указанного участка дорожно-уличной сети. Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства при проведении сезонных работ, а также действиям виновных лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.