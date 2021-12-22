В Нижнем Тагиле 70-летний пенсионер умер после падения на скользком тротуаре

Обычная прогулка в магазин для 70-летнего Юрия Пономарёва закончилась трагически. 17 декабря мужчина, проходя мимо «Магнита» (ул. Зари, 21), поскользнулся и сильно ударился головой. Увидев случившееся, прохожие вызвали скорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего в больницу, где ему была проведена операция. 19 декабря пенсионер скончался.

Момент падения запечатлела камера наблюдения, установленная на входе в торговую точку. На записи видно, как рядом с торговым павильоном стоят несколько женщин. Через некоторое время они увидели, как упал пенсионер, и пошли к нему на помощь. Одна из них начала звонить в скорую помощь.

«Пока ждали бригаду скорой помощи, сотрудники магазина оперативно посыпали гололёд песочком, — рассказала АН “Между строк” внучка Юрия Пономарёва Наталья Танцюра. — У деда была сильная гематома. В тот же день ему сделали экстренную операцию в Демидовской больнице. По предварительной версии, у него был перелом основания черепа и сильное кровоизлияние. После операции его направили в реанимацию, и 19 декабря почти в полночь его не стало».

После похорон Наталья планирует обратиться в прокуратуру. Сейчас девушка собирает необходимые документы из больницы.