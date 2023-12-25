После публикации АН «Между строк» прокуратура и СК начали проверку массовой драки подростков в школе № 40 Нижнего Тагила

Сотрудники СК и прокуратуры Тагилстроевского района Нижнего Тагила начали проверку после публикации АН «Между строк» о массовой драке среди старшеклассников школы № 40.

Напомним, 21 декабря в соцсетях появилось видео, где два подростка сначала ведут разговор на повышенных тонах, а затем внезапно один ударяет другого и начинается драка. Следом подключаются другие подростки, которые начинают добивать упавшего парня и бить его кулаками и ногами в лицо. Буквально через минуту конфликт перерос в массовую неконтролируемую бойню.

«По предварительной информации, 19 декабря 2023 года между учащимися 9-х и 11-х классов вышеуказанной школы произошёл конфликт из-за нецензурного высказывания учащегося 11-го класса в отношении девятиклассниц. Девочки рассказали об этом своему однокласснику, который решил поговорить с обидчиком. В результате между старшеклассниками произошёл инцидент, закончившийся нанесением друг другу телесных повреждений. Конфликт возобновился на следующий день на перемене в раздевалке, когда одни из участников конфликта выходили после урока физкультуры, а вторые заходили в раздевалку для подготовки к уроку. При этом на второй день 9-классника поддержали его ровесники. После инцидента несколько школьников были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила даст оценку деятельности системы профилактики по работе с несовершеннолетними (один из подростков состоит на профилактическом учёте) и выяснит все обстоятельства происшествия. Будут опрошены директор и сотрудники школы для установления, какая профилактическая работа ведётся с подростками в образовательном учреждении.

По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.