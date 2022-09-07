После публикации АН «Между строк» дорожники установили недостающий знак, из-за которого штрафовали водителей  

После публикации АН «Между строк» об отсутствии дорожного знака, из-за которого водители получали штрафы, специалисты ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» установили недостающий указатель ограничения максимальной скорости.

Напомним, в редакцию АН «Между строк» обратился автолюбитель из Нижнего Тагила Руслан Садриев. Мужчина пожаловался, что в середине августа получил штраф за превышение скорости на Южном подъезде к Нижнему Тагилу в районе клеверной развязки, хотя ограничительный знак на данном участке имеется только с левой стороны дороги.

«Знак недостающий днём повесили, вот что значит сила СМИ», — прокомментировал Руслан Садриев.