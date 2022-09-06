В Нижнем Тагиле автолюбители получают штрафы из-за отсутствующего дорожного знака 

Автолюбитель из Нижнего Тагила Руслан Садриев пытается оспорить штраф за превышение скорости, который он получил в середине августа на Южном подъезде в районе новой клеверной развязки. Нарушение зафиксировал стационарный комплекс фотовидеофиксации.

«Когда оборудовали съезды с моста, это было ещё в начале августа, на этом участке убрали знак ограничения максимальной скорости 40 км/ч, теперь ограничение скорости есть, но знак жёлтый и находится только с левой стороны дороги, а справа его нет. Сейчас начали приходить штрафы за превышение скорости на этом участке, а знак до сих пор не восстановили. Я подал через "Госуслуги" заявление на обжалование штрафа, но ответ пока не пришёл. Но интересно другое. Получается, что ещё в момент открытия моста никто не проверил наличие всех положенных знаков согласно утверждённой схеме и не сделал этого до сих пор», — рассказал АН «Между строк» водитель.

Весной оба знака были на месте Сейчас знака ограничения скорости справа нет

В УГИБДД по Свердловской области АН «Между строк» заявили, что за дорожные знаки на этом участке отвечает ГКУ СО «Управление автомобильных дорог». Оперативный комментарий по отсутствию знака там предоставить не смогли.

«Мы займёмся решением этого вопроса. Если знак там действительно нужен, то его установят», — пояснили АН «Между строк» в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог».