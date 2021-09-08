После прямой линии губернатора Куйвашева в отдалённых территориях Свердловской области откроются 8 аптек

До конца 2021 года государственная аптечная сеть «Фармация» в Свердловской области прирастёт восемью новыми точками, сообщает департамент информполитики региона. Ранее, 6 сентября, в ходе прямой линии жители Белоярского района пожаловались Евгению Куйвашеву «на проблемы с аптеками в отдалённых территориях».

«Не всегда аптечные сети идут в малые населённые пункты, потому что это невыгодно. И безусловно, есть некоторые сети, которые идут навстречу нам, помогают даже порой в убыток себе. Но где это невозможно, у нас есть государственное предприятие "Фармация". Мы стараемся развивать аптечные киоски при ФАПах, при других учреждениях, в том числе и государственных. Мы с министерством здравоохранения отработаем этот вопрос. И безусловно, я прошу министра обратить внимание на подвоз лекарственных препаратов в малые населённые пункты», — сказал Евгений Куйвашев.

Как рассказал директор «Фармации» Андрей Герстнер, проведены все необходимые работы для открытия четырёх аптечных пунктов в сельской местности Белоярского городского округа и ещё в двух городах и двух посёлках Свердловской области. Все помещения готовы к проведению ремонта, фармацевты для работы в аптечных пунктах подобраны. Для открытия новых точек были отобраны населённые пункты, где есть острый запрос жителей на льготное лекарственное обеспечение. В Белоярском районе аптечные пункты государственной сети откроются в селе Кочнёвское, посёлке Студенческий, сёлах Большебрусянское и Камышево. Готовятся к открытию аптечные пункты в посёлке Ис Нижнетуринского городского округа, в посёлке городского типа Рефтинский, городах Карпинск и Реж.

«В перспективе по поручению Евгения Куйвашева сеть государственных аптек "Фармация" должна охватить все населённые пункты, где есть поликлиника или больница. Логично, что государственная аптека, которая реализует препараты льготным категориям населения, должна быть там, где такие медикаменты выписывают. Государственная аптечная сеть также продолжит развиваться в самых отдалённых и малочисленных деревнях и посёлках региона, где другие аптечные сети работать не хотят», — рассказал Андрей Герстнер.

С начала года новые точки государственной аптечной сети «Фармация» уже открылись в четырёх населенных пунктах региона: в городе Берёзовский, посёлке городского типа Белоярский, посёлках Малышева и Липовка. Сегодня сеть государственных аптек «Фармация» представлена 77 аптечными точками, это собственно аптеки и аптечные пункты в медицинских учреждениях, которые расположены в 55 населённых пунктах Свердловской области.

Государственное учреждение «Фармация» в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения Свердловской области сосредоточено на выполнении социальных задач — это развитие государственной сети аптек, которые обеспечивают лекарствами льготные категории населения, и выполнение государственного задания по обеспечению медицинских учреждений области вакцинами, сильнодействующими препаратами, лечебным спецпитанием, медицинскими изделиями и медикаментами.