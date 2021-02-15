После предложения депутатов продать «Тагильскую Мадонну» художники Анна и Виталий Черепановы решили поддержать рублём городской музей искусств 

Тагильские художники Анна Минеева-Черепанова и Виталий Черепанов решили поддержать Нижнетагильский музей изобразительных искусств финансово. Авторы, знакомые горожанам по своим работам в рамках арт-группировки ЖКП и галерее современного искусства «Кубива», выставили на продажу две своих работы. Вырученные средства они хотят отдать муниципальному учреждению.

Анна рассказала о том, что идея подарить музею деньги возникла после того, как депутаты гордумы Нижнего Тагила предложили продать или сдавать в аренду экспонаты для пополнения бюджета музея.

«Мы выставили на продажу две наши работы, а вырученные средства хотим направить на поддержку двух площадок: тагильского музея искусств и петербургской студии “4413”. Питерская галерея в начале января была варварски выселена из своего пространства по звонку блогера, а организаторы “4413” (в большинстве своём девушки из Сибири) занимаются социально важными проектами, работают с угнетёнными группами граждан. Мы видим необходимость в такой помощи, плюс нам интересно такое плетение социального полотна. Для нас самих живопись — это способ говорить. Так почему бы не направить свои высказывания в поддержку коллективных практик, которые нам интересны. Если хотим развитый музей, нужно вкладывать ресурсы: время, внимание, силы, деньги. Если местные власти, предприниматели, люди искусства хотят музей как место общения, то нужно им заниматься. Музею нужны меценаты», — говорит Анна.

Творческая пара решила продать работы, которые были сделаны в 2015–2016 годах во время их «тагильской практики». По словам ребят, это было ценное время их становления. Анна, которая училась в колледже искусств и прикладного дизайна на отделении обработки металла, продаёт картину на металле «Тагильский поднос», которая была создана по мотивам её же стрит-арта. Виталий решил расстаться с картиной «Лебяжка», посвящённой родному району художников. Приобрести произведения можно на странице Анны во «ВКонтакте» или в Instagram. Стоимость каждой работы — 1200 евро.

Анна и Виталий сейчас живут на несколько городов, делают проекты по всей стране, продают свои работы через галереи, аукционы. И приезжают в Нижний Тагил. На 2021 год запланирована новая выставка коллекции акциона «Кости», проекта, за который экс-участников группировки ЖКП включили в шорт-лист престижной арт-премии «Инновация 2019».