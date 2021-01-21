Депутаты предложили продать «Тагильскую Мадонну» Рафаэля Санти

Депутаты Нижнетагильской гордумы предложили радикальный способ решения финансовых проблем музея изобразительных искусств, о которых рассказала директор учреждения Марина Агеева. На думской комиссии по соцполитике руководитель музея пояснила, что все трудности — нехватку выставочных площадей, помещений для хранения экспонатов, содержание городских памятников — можно решить лишь дополнительным финансированием.

Вице-спикер НТГД Игорь Базилевич предложил изыскать деньги необычным способом — сдавать экспонаты в аренду.

«Вот вы говорите, что ряд музеев очень бы хотели видеть ваши экспозиции у себя. А не практикуется ли такое в музейной среде, чтобы отдать в аренду какую-то часть фонда или вообще продать? Может, поступиться какой-то частью, но на эти деньги отремонтировать помещения?»

Марина Агеева объяснила, что музей не является собственником фонда.

«Это, конечно, нереально, коллекция принадлежит государству. Мы просто пользуемся этой коллекцией и должны обеспечить её сохранность и доступность искусства народу. Конечно, продать мы ничего не можем, а вот забрать у нас Рафаэля, Репина, Айвазовского или Шишкина могут легко!»

Директор музея пояснила, что речь идёт об изъятии и передаче коллекции в другие учреждения. Такое может произойти, если наш музей не сможет обеспечить сохранность экспонатов. Причём в таком случае, по словам Марины Агеевой, сначала будут изымать самые ценные экспонаты.

«Так бы “Тагильскую Мадонну” за 100 миллионов продали бы, на 10 лет с этого вам хватило бы денег», — прозвучал ироничный комментарий депутата Руслана Юсупова.

В итоге депутаты решили обратиться к градообразующим предприятиям с просьбой увеличить объём помощи музеям.

«Мы, как промышленный город, имеющий несколько градообразующих предприятий, не можем ударить в грязь лицом», — добавил Юсупов.

В управлении культуры также пояснили, что ранее вопрос нехватки выставочных площадей уже поднимался на уровне мэрии и даже были выбраны подходящие здания, но низкое финансирование откладывало решение проблемы на неопределённый срок.