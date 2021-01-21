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Депутаты предложили продать «Тагильскую Мадонну» Рафаэля Санти

21.01.2021 13:18
Депутаты предложили продать «Тагильскую Мадонну» Рафаэля Санти

Депутаты Нижнетагильской гордумы предложили радикальный способ решения финансовых проблем музея изобразительных искусств, о которых рассказала директор учреждения Марина Агеева. На думской комиссии по соцполитике руководитель музея пояснила, что все трудности нехватку выставочных площадей, помещений для хранения экспонатов, содержание городских памятников можно решить лишь дополнительным финансированием. 

Вице-спикер НТГД Игорь Базилевич предложил изыскать деньги необычным способом сдавать экспонаты в аренду.

«Вот вы говорите, что ряд музеев очень бы хотели видеть ваши экспозиции у себя. А не практикуется ли такое в музейной среде, чтобы отдать в аренду какую-то часть фонда или вообще продать? Может, поступиться какой-то частью, но на эти деньги отремонтировать помещения?» 

Марина Агеева объяснила, что музей не является собственником фонда. 

«Это, конечно, нереально, коллекция принадлежит государству. Мы просто пользуемся этой коллекцией и должны обеспечить её сохранность и доступность искусства народу. Конечно, продать мы ничего не можем, а вот забрать у нас Рафаэля, Репина, Айвазовского или Шишкина могут легко!»

Директор музея пояснила, что речь идёт об изъятии и передаче коллекции в другие учреждения. Такое может произойти, если наш музей не сможет обеспечить сохранность экспонатов. Причём в таком случае, по словам Марины Агеевой, сначала будут изымать самые ценные экспонаты.

«Так бы “Тагильскую Мадонну” за 100 миллионов продали бы, на 10 лет с этого вам хватило бы денег», прозвучал ироничный комментарий депутата Руслана Юсупова. 

В итоге депутаты решили обратиться к градообразующим предприятиям с просьбой увеличить объём помощи музеям. 

«Мы, как промышленный город, имеющий несколько градообразующих предприятий, не можем ударить в грязь лицом», добавил Юсупов.

В управлении культуры также пояснили, что ранее вопрос нехватки выставочных площадей уже поднимался на уровне мэрии и даже были выбраны подходящие здания, но низкое финансирование откладывало решение проблемы на неопределённый срок.

  • Картина с изображением Мадонны была найдена в Нижнем Тагиле в 1924 году в Господском доме. Она находилась в ужасном состоянии, часть доски с изображением Иосифа была отколота. Произведение привели в порядок, сегодня оно экспонируется в отдельном зале Нижнетагильского музея изобразительных искусств и является одним из брендов города. 
  • Искусствоведы считают, что картина была написана в 1509 году в мастерской знаменитого итальянского живописца Рафаэля Санти. Догадки опираются на авторскую подпись на итальянском языке, которую можно заметить на вороте платья Девы Марии.
  • В конце 2020 года «Тагильская Мадонна» отправилась в Эрмитаж на выставку, посвящённую 500-летию со дня смерти Рафаэля Санти. О том, каких усилий стоит собрать в путь 500-летнее произведение искусства, можно увидеть в фоторепортаже «Афиши МС»

 

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