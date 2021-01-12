После пожара в Екатеринбурге Жириновский предложил запретить отключать свет и воду в квартирах должников

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил законодательно запретить отключать свет и газ за долги и взыскивать их через продажу имущества должников. Об этом российский политик написал в своём телеграм-канале в ответ на страшный пожар в Екатеринбурге, который унёс восемь жизней.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 11 на 12 января в микрорайоне ЖБИ Екатеринбурга. Семья, которая проживала в квартире, ставшей очагом возгорания в девятиэтажном доме, была неблагополучной. По предварительным данным, из-за долгов в квартире был отключён свет, поэтому хозяева пользовались горелками.

«Необходимо изменить наше законодательство, а именно запретить отключение света. Ну отключили им свет, но люди не будут сидеть в темноте. Конечно, они будут использовать другие способы освещения — жечь свечи, лучину, керосиновые лампы. И всё это пожароопасно. То же самое и с газом. Если отключить его, то может не быть горячей воды, так как в некоторых домах она нагревается котлом или бойлером, нет возможности приготовить пищу. Люди будут искать, чем газ заменить», — написал Жириновский в своём телеграм-канале.

По данным пресс-службы регионального главного управления МЧС, площадь пожара составила 30 кв. метров. Из-за плотного задымления из подъезда были эвакуированы 90 человек, в том числе девять детей, позднее все вернулись в свои квартиры.